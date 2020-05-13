北市議員游淑慧12日在臉書發文指出，台北市長柯文哲任內愛畫設紅色禁停線，5年來畫設278公里，比21條雪山隧道還長，也比高鐵南港站到高鐵嘉義站的距離還長，但交通意外死亡、受傷人數卻沒有下降，根本「畫」錯重點；游更KUSO柯的照片寫上「滿城盡是畫紅線」，酸度破表。

游淑慧說，畫設那麼多紅線的結果就是一堆違停、一堆罰款，5年多來，北市開出數十萬張紅線違停罰單，光是紅線違停的罰款收入就高達19億8000萬，比這一次新冠疫情，市府針對防疫與紓困，所追加的預算還高。

然而，去年北市交通事故死亡人數高達83人，較兩年前暴增27％，且造成死亡交通事故的前5大原因，並沒有紅線違停，她認為，交通部門熱衷紅線違規停車取締，只因為「好抓、好罰」，但真正的交通安全卻沒有改善，交通意外死亡、受傷的人數也沒有下降，代表交通安全「畫」錯重點。

北市交通管制工程處回應，巷弄規畫禁止臨時停車紅線（或黃線），主要目的是整頓交通秩序，將道路空間作合理分配使用，以整頓道路交通秩序，提供民眾安全步行空間，請用路人應依現地道路交通設施停放，維護用路人安全。

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(中時電子報)