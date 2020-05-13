國內知名的企業金寶集團，上周四（7日）驚傳高層人事大地震，擔任集團總經理長達12年的「金寶駙馬爺」沈軾榮無預警閃辭，董事長許勝雄親上火線兼任總經理。沈軾榮原是許勝雄女兒許詠絮的丈夫，但據傳兩人去年底已在國外離婚，沈軾榮還被爆出與公司女主管過從甚密，且對金寶集團有「其他想法」讓許勝雄震怒，直接出手拔掉前女婿的職務。而沈軾榮在緋聞消息一出也出面回應，表示與女主管之間，並非外界所想的男女朋友關係。

事件起由是金寶7日突然宣布，總經理沈軾榮，基於個人健康及減少工作負荷等因素，辭任金寶電子總經理及泰金寶科技副董，原職務由董事長許勝雄兼任。但沈軾榮一直以來是出了名的工作狂，突然因個人健康因素與減少工作負擔等理由請辭，引發外界議論。

據《鏡週刊》報導，原本早已淡出金寶集團管理的許勝雄，上周二突然罕見到新北深坑的金寶總部，召開主管會議。據了解，當時在會議上，許董拋出震撼彈，明確點名CEO（總經理沈軾榮）與CMO（行銷長潘修玉）將去職，因他掌握2人LINE對話紀錄，證明兩人之間，並非一般正常男女關係。

除了男女關係複雜，是釀成沈軾榮下台的導火線，有集團內部知情人士爆料，沈軾榮在位期間，陸續購買集團股票，集團持股比重已經多於許勝雄，有高層就透露，他們知道沈軾榮陸續有在買股，以前許董認為是自己人不擔心，但現在沈軾榮與許詠絮已結束婚姻關係，「現在既然離婚就不一樣了。」

據了解，擁有南加大MBA及惠特爾法律學院博士學位的沈軾榮，父親是靠賣文具禮品為業，他當年是靠著阿姨牽線，透過相親認識許勝雄大女兒，不到2個月就躍上豪門當駙馬爺。許勝雄因為非常疼愛女兒，因此對沈軾榮特別照顧。2002年沈軾榮加入金寶集團後，2008年就接任金寶總經理，是許勝雄苦心栽培的企業接班人。

現在因為緋聞被拔除高層職務，沈軾榮回應與女主管潘修玉之間，不是男女朋友關係；而被問到是否離婚，他則以私事為由，不予回應。

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(中時電子報)