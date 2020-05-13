被新冠肺炎疫情害慘，加拿大卡加立動物園2隻貓熊「大毛」與「二順」要提前被遣送回大陸了。

新冠肺炎疫情害慘大陸貓熊，由於國際航班大減，大陸對外供應的竹子數量銳減，導致大陸租借給加拿大動物園的2隻貓熊「大毛」及「二順」沒飯吃，園方昨（12）日已忍痛決定將牠們遣送回陸。

2018年5月，大毛一家四口初次在卡加立動物園公開亮相。

大陸中新社報導，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）12日宣布，由於受疫情影響，大陸租借給他們的2隻貓熊「大毛」及「二順」將提前和民眾說再見、遣送回大陸，目前園方尚未公布大毛、二順歸國的具體時間，不過比原訂計畫提前了3年。

卡加立動物園表示，過去2個月，疫情讓國際航班大幅減少，同時也衝擊貓熊主食竹子的供應鏈，竹子數量銳減，儘管園方努力維持竹子正常供應，但是相關變數及影響已經超過園方能夠因應的範圍，加上未來還有可能面臨第二波疫情威脅，竹子供應危機短時間內無法解決，因此園方意識到，只有將2隻貓熊送回大陸，才是最好的因應之道。

卡加立動物園總裁兼首席執行官蘭瑟（Clement Lanthier）表示，他們意識到，對於大毛及二順來說，最安全的地方是竹子豐富且容易取得的地方，因此他們不得不做出這個「非常困難的決定」。

大毛與二順的龍鳳胎「加盼盼」、「加悅悅」。（資料照／中新社）

公貓熊大毛與母貓熊二順是在2013年3月旅居加拿大，原本預計在加拿大待10年，牠們先是住在多倫多5年，期間透過人工受孕，2015年10月生下龍鳳胎「加盼盼」、「加悅悅」，成為首對在加拿大成功出生的貓熊寶寶。2018年3月，大毛一家四口遷居卡加立動物園。

(中時電子報)