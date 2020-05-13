高雄市長韓國瑜罷免投票只剩不到1個月，挺韓、罷韓雙方戰火點燃。資深媒體人陳揮文去年曾建議韓國瑜，應請辭市長專心選總統，卻遭韓粉痛批，如今罷免案吵得沸沸揚揚，陳揮文認為，Wecare高雄發起人尹立的「賤招」確實有用，這樣每天亂，沒有一個縣市首長可以好好做事。

昨（12）日陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》表示，韓國瑜去年選總統，如果抱著必贏的決心，為什麼不辭高雄市長，「你都覺得不會贏，我幹麻投票給你？」認為韓國瑜錯在不該走朱立倫老路，當初朱立倫向新北市請假，選贏當總統、選輸當新北市長，可以這樣嗎？有這種兒戲嗎？

當初陳揮文建議韓國瑜請辭市長去選總統，遭韓粉痛批「雙頭刀鬼」、「背骨」、「抓耙子」、「垃圾」，各種難聽的話罵得狗血淋頭，他們認為韓國瑜不可侵犯。陳揮文說，當年扁迷害死陳水扁，韓國瑜可能也被這些韓粉害死，活在同溫層。

陳揮文認為，若韓國瑜痛下決心請辭選總統，就不會有後面這些事情，應該讓選民知道自己沒有後路，當時朱立倫是臨危受命，可韓國瑜一路都是領先，何況韓國瑜自己也說，要當總統，改變台灣才能改變高雄，若高雄真的那麼重要，很想當高雄市長，那去年就不該去選總統，且當市長無法救高雄，高雄的問題絕不是路平燈亮水溝通。

談到罷韓，陳揮文說，尹立他們似乎玩得很高興，氣球、抹黑等，每天亂，但必須肯定這些「賤招」還蠻有用的，因為媒體會配合你，「媒體公正的不多，名嘴多數是垃圾」，大家拚命罵、拚命抹黑。

陳揮文建議韓國瑜請辭，因為罷免因他而起，找政治幕僚寫一篇新聞稿，告訴高雄市民，不希望罷免造成大家的動員或分裂、拉扯。至於尹立他們各種賤招、怪招、奧步，陳揮文直呼「我真的看不下去」，任何縣市首長在這樣「夭飽吵」的狀況下，没一個能做事情。

網友在直播留言表示，「選輸的亂市府 這樣子民主已死」、「民進黨根本消滅不掉，最重要的是國民黨要爭氣」、「韓市長加油」、「支持韓市長好好做市長」、「當時辭職有用？ 整個媒體網路風向全力攻擊韓」、「還沒選總統，WC就著手炒作罷韓」。

(中時電子報)