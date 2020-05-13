普仁獎創辦人心道法師以「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」來勉勵得獎得小太陽同學。（靈鷲山提供／吳康瑋基隆傳真）

小太陽同學們平日以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德等正面善心照亮他人。（靈鷲山提供／吳康瑋基隆傳真）

普仁獎創辦人心道法師指出，小太陽們很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒。（靈鷲山提供／吳康瑋基隆傳真）

靈鷲山「全國普仁獎」長期發掘及獎勵逆境中積極向學、品德表現優秀的國中、小學生，而第10屆頒獎典禮將開跑，今年改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，傳遞普仁之愛，於13日開抵最終站基隆市武崙國小及南榮國小，表揚得獎學生，並致贈兩校「推動品德教育成效卓越」獎座，感恩校方推薦優秀學生參加甄選。

普仁獎創辦人心道法師以「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」來勉勵得獎得小太陽同學，他指出，小太陽們很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒，抱持慈悲、感恩、惜福的善心，以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，讓生命發光，也照亮別人，成為大家眼中的「普仁小太陽」，帶給社會正面啟發與能量。

普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎。2019學年度全台分17區初選、志工實地家庭訪問、複選，有1015位得獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選。

基隆市今年共有4位學生獲全國普仁獎肯定，其中就讀武崙國小六年級的林尹珊，家庭遭遇坎坷，但從不怨天尤人，感念阿公、阿嬤養育他的恩情，勤儉自持，照顧妹妹，孝順懂事，導師李秀玲推薦說，尹珊個性溫和乖巧，熱心班務，每天晨間苦練跳繩的堅毅，教室佈置展現繪畫天分，充滿巧思的作業，上課專注的眼神，為翻轉命運的種種努力，都讓她動容與讚許。

另外，南榮國小五年級的鄭藝豪，平日體恤媽媽餐廳洗碗辛苦，更為照料2個弟弟與行動不便的外婆晚餐，將學校剩餘的營養午餐帶回家，也會幫弟弟洗澡，之前外婆病倒，也協助外婆起臥、攙扶如廁、提醒吃藥等，細心又貼心，導師張惠甄表示，藝豪在校樂於當小幫手，喜歡服務同學，學習態度認真，勤做筆記，主動求教，對於不會的問題懂得思考解決方法，令人嘉許。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師籌措防疫物資，致贈實用的酒精、洗手乳給校方，陪伴師生平安度過疫情。同時準備福袋送給普仁小太陽，包括：獎狀、獎學金1萬元、靈鷲山第10屆全國普仁獎大會手冊、平安米、防疫包等，守護孩子健康。

武崙國小校長楊坤祥、南榮國小校長林維彬13日代表接受靈鷲山基隆講堂副執事淨演法師頒贈的獎座，一致肯定普仁獎創辦宗旨，期勉學生以小太陽的好品德為榜樣。

靈鷲山基隆講堂執事妙實法師表示，期盼透過孩子的生命故事激勵人心，繼續在校園裡種下善的種子，讓品德觀念從小扎根。

(中時 )