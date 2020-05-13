北市動保處為提升動物之家犬貓認養率，去年7月起推廣飼主投保寵物保險，提供3月齡至7歲認養犬貓免費投保1年，但今年認養數不增反減，且政策上路至今投保率僅77.49％。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

北市動保處為提升動物之家犬貓認養率，去年7月起推廣飼主投保寵物保險，提供3月齡至7歲認養犬貓免費投保1年，但今年認養數不增反減，且政策上路至今投保率僅77.49％。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

北市動保處為提升動物之家犬貓認養率，去年7月起推廣飼主投保寵物保險，提供3月齡至7歲認養犬貓免費投保1年，但今年認養數不增反減，且政策上路至今投保率僅77.49％，未能落實政策美意，動保處解釋，部分認養人不清楚寵物納保優點而拒保，會加強宣導。

北市寵物保險專案內含醫療、侵權責任、喪葬費，理賠金額最高21萬350元，去年共開出1500個名額，每年400元保費，由市府免費提供去年7月起於動物之家認養3個月至7歲犬貓的飼主投保；今年動保處調整為1000個名額，並新增7歲以上銀齡犬貓納保100個名額。

但根據動保處統計，去年7月至今年4月30日為止，符合要保資格的認養犬貓502隻中，僅389隻投保，投保率77.49％，且去年1到3月動物之家認養犬貓為346隻，今年1到3月認養數321隻，顯示寵物保險政策上路後，認養率不增反減。

動保處動物收容組長李建沛表示，認養數下降主要是因民眾偏愛的幼齡犬貓收容數量略減，加上新冠肺炎疫情影響認養意願，至於部分領養人未投保，是因誤認為1年後須強制花錢納保、不了解保險好處或因個人已有保險公司等，今年已加強宣導，並擴大讓各項認養計畫及活動所認養的收容犬貓都可投保。

獸醫師出身的北市議員楊靜宇認為，動保處應將去年7月寵物保險政策上路以前的認養犬貓納保，後續並充分告知認養人相關保險權利，落實政策美意。

市議員戴錫欽也建議，市府免費寵物保險只有1年，後續向民間其他公司續保最高年繳5000元，建議市府向保險公司爭取在認養人保單到期後，仍能以每年400元價格每年續保。

(中時 )