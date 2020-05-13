據大陸農業農村部表示，5月12日，大陸全國非洲豬瘟聯防聯控機制視頻會議在京召開，會議指出，通過各方面共同努力，全國非洲豬瘟防控阻擊戰取得了階段性成果，但當前防控形勢仍然複雜嚴峻，非洲豬瘟病毒汙染面大，境外疫情傳入風險增加，一些地方措施落實存在薄弱環節，疫情時有發生。各地要正視工作中存在的問題，克服厭戰情緒、麻痹思想和僥倖心理，全力以赴做好防控工作。

農業農村部部長韓長賦強調，抓好非洲豬瘟防控，促進生豬產業健康發展，確保生豬等重要副食品有效供給，事關做好「六穩」工作、落實「六保」任務大局。各地各有關部門要進一步提高政治站位，增強防控工作責任感緊迫感，抓重點、補短板、強弱項，堅決防止疫情反彈。

會議要求，各地各有關部門要在落實現行有效措施基礎上，優化疫情排查機制，做好重點區域和場點入場採樣檢測，建立疫情周報制度，完善疫情報告獎懲機制。強化常態化防控措施，指導督促規模養殖場落實「四早」要求，把好出欄檢疫關，強化屠宰和無害化處理環節監管，進一步擴大分區防控試點範圍。

會議要求，開展「百日專項打擊行動」，緊盯縣域內、省際間主要出入口，嚴查違規調運生豬行為。要充分發揮動物防疫體系作用，進一步加強動物防疫體系建設，加快實施動物防疫專員特聘計劃，夯實基層工作力量。

會上，大陸公安部黨委委員劉躍進、交通運輸部副部長劉小明作了講話，要求各級有關部門密切聯動協作，加強動員部署，聯合開展專項行動，共同做好生豬調運過程查驗監管，依法嚴查違規調運和違法犯罪案件。會議還對高致病性禽流感等重大動物疫病防控工作作出了部署。

(中時 )