航海王迷照過來！最可愛的船醫「喬巴」要來台中囉！全球第一間以喬巴超人為主題的「百變喬巴超人期間限定店」，5月22日台中草悟廣場登場！全展區打造四面2.5米高拍照牆，9種造型的百變喬巴超人絕對搶攻夥伴們的記憶體！現場更有3座近1:1喬巴超人公仔、逾4米高的超巨型「百變喬巴超人宇宙扭蛋機」、上百種官方授權獨家的限定商品，想要擁有這世界上一切的百變喬巴超人嗎？去找吧！通通都在「百變喬巴超人期間限定店」！

「百變喬巴超人期間限定店」打造超過4米高的巨型扭蛋機，讓夥伴一起和喬巴超人扭出驚喜。（主辦單位提供）

今年全球醫護都很辛苦，因為疫情，他們不辭辛勞照顧病患！在動漫中，其實也能發現許多醫生身影，然如要票選誰最可愛，《航海王》裡草帽海賊團的船醫「喬巴」肯定榜上有名！夏天來了，來台中看可愛喬巴吧！全台獨家超巨型「百變喬巴超人宇宙扭蛋機」現身！「百變喬巴超人期間限定店」打造超過4米高的巨型扭蛋機，讓夥伴可以一起和喬巴超人扭出驚喜，20公分大型扭蛋將夥伴們瘋搶的巨型喬巴超人玩偶、後背包、面紙套、限定版拼圖等超值週邊寶藏通通藏在裡面，就等夥伴們帶回家了！

動期間每週末與國定假日，凡至「百變喬巴超人期間限定店」官方粉絲專頁按讚並打卡分享，就送限量期間限定造型A6資料夾乙個。（主辦單位提供）

「百變喬巴超人期間限定店」5/22開幕當天14:00-16:00舉辦「夥伴們！百變喬巴超人VIP粉絲同樂會」，粉絲們身上有關喬巴超人或航海王夥伴的任何衣物或飾品配件等，就能搶先入場！開幕當天16:00開放民眾入場，現場有「百變喬巴超人期間限定店」餐車帶來期間限定百變喬巴超人限定吃食與飲品！開幕首3日（5/22-5/24）將發送限量2000張的期間限定集章卡，凡完成指定任務，有機會換好禮。

《百變喬巴超人期間限定店》

呼叫喬巴超人控！全球第一間以喬巴超人為主題的「百變喬巴超人期間限定店」，5月22日台中草悟廣場熱血登場。（主辦單位提供）

地點：台中草悟廣場一樓

日期： 5月22日至7月5日（5月22日14:00開幕慶活動，16:00開放民眾入場）

時間：12:30 - 21:00 （最後排隊進場時間20:45）

(中時電子報)