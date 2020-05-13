520在即，總統蔡英文上周宣布行政院長蘇貞昌繼續擔任閣揆，政院人事已確定本周四總辭後會「微調」，外界點名國發會主委陳美伶將下台，由政委龔明鑫接掌，陳美伶今(13)日表示，「個人去留事小」；據了解，陳美伶屬準副總統賴清德人馬，這幾年為行政單位付出「有苦勞」，有機會轉往考試院副院長或其他職務發展。

知情人士表示，日前傳出民進黨主席卓榮泰可能接任考試院副院長，但卓本人其實尚未點頭，除卓之外，陳美伶也是可能人選之一。該人士表示，陳美伶不只是被歸類為賴清德人馬，其行政、法律專業更是不可多得的人才；陳這幾年在政院秘書長、政委和國發會主委任上，對蔡政府「有苦勞、有貢獻」，若只是跟蘇貞昌磨合不順因此「被下台」，轉往考試院還是能繼續貢獻國家。

另外，針對外界盛傳金管會主委顧立雄將前進政院、升任副院長的傳聞，雖然顧立雄日前表示，「目前尚未接到電話」，但綠營人士表示，這確實蠻意外。該人士說，一直以來，不管是台灣社會或政壇，皆認為衛福部長陳時中防疫勞苦功高，先升任副院長、再投入台北市長選舉是最適當的安排，但若蘇貞昌天外一筆要顧立雄擔任副閣揆，「應該是跟直接處理財經界事務有關」，就跟蘇去年跳過總統，直接掌控公股行庫一樣。

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(中時電子報)