5月15日是聯合國所訂的「國際家庭日」，但調查發現，工作與家庭生活互相干擾，有15％爸媽每天下班後和孩子相處不到2小時。教育部提出「家庭教育送到職場」政策倡議，組成「友善家庭企業聯盟」，促進工作與家庭生活平衡。

教育部委託台師大家庭研究與發展中心針對民眾的工作與家庭生活現況進行調查發現，下班後，有15％的爸媽每天和孩子相處不到2小時。近4成民眾表示，工作會影響家庭生活；家庭生活會影響工作的也有3成。

調查顯示，使用過托育補助的民眾最多（約3成），2成用過育嬰假；家庭照顧假和彈性工作安排則只有1成使用過。進一步分析，有4成民眾雖然有需要，但實際上沒有使用。除了福利措施，3成民眾參加過企業舉辦的家庭日及家庭親子活動，1成民眾參加過家庭教育相關講座。

調查發現，工作與家庭相互干擾、確實會影響員工的工作滿意度，進一步分析，是否使用福利措施（如：托育補助、育嬰假、家庭照顧假及彈性工作安排）和工作滿意度沒有關聯，反而參加企業提供的家庭教育活動越多，員工的工作滿意度越高。

對此，教育部提出「攜手企業，友善家庭：家庭教育送到職場」政策倡議，邀請縣市家庭教育中心、企業與具家庭教育相關科系之大專校院共同合作，結合產官學力量，組成「友善家庭企業聯盟」，擇邀縣市家庭教育中心及企業代表，進行企業員工家庭教育需求與家庭教育中心資源供給之媒合，發展出「職場—家庭教育」課程及活動設計模組。

目前已成功媒合新竹縣家庭教育中心及研揚科技股份有限公司、高雄市家庭教育中心及光寶科技集團高雄市楠梓廠區進行試辦，下半年教育部將持續扮演促進者的角色，媒合各縣市家庭教育中心與企業進行對話，可望有更多友善企業共同來推動家庭教育，促進工作與家庭生活平衡，達成「職場─家庭」雙贏互益。

(中時 )