劍麟(2228)公布第1季財報低於預期，法人評估，6月營收在車廠陸續拉貨下，逐步恢復正常；但由於產能利用率偏低、直接人工費用上升、新廠效應等影響，今年整體獲利恐較去年下滑。

劍麟第1季營收9.4億元，年減13.55％，毛利率23.6％，主要產能利用率偏低及產品組合欠佳，影響毛利率表現，稅後淨利0.64億元，年減46.32％，每股盈餘0.85元。

4月合併營收1.94億元，由於歐美地區車廠及系統廠受疫情停工因應，影響交通運輸及部分訂單遞延，使得4月營收分別月減29.34％、年減50.58％。5月車廠拉貨微幅增加，法人預估至6月營收才會恢復較正常水準，在產能利用率不佳下，且波蘭新廠營運初期，學習曲線仍待拉升，汽車零件短期表現疲軟，將影響部分毛利率表現。

展示架產品部分，受新冠疫情衝擊，大型賣場生意受到顯著影響，且電商營運模式逐步興起，侵蝕傳統賣場通路成長性，展示架產品訂單能見度偏低，後續仍須看疫情改善後拉貨情況。

(時報資訊)