盛弘(8403)首季本業四大項目(醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務)穩定，第一季合併營收8.42億元，但受到轉投資明達醫股價下跌認列業外損失影響，稅後淨損3861萬元，每股稅後虧損為0.38元。

盛弘本業四大項目(醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務)穩定經營，第一季部分營運略受疫情影響，但減少幅度不大；加上旗下轉投資不織布大廠敏成的營運明顯成長，以及合併躍獅藥局之效益初步顯現，盛弘本業的營業利益2603萬元較去年成長105％；毛利率表現則與去年同期水準相當。

盛弘第一季虧損主因是轉投資明達醫(6527)以公允價值入損益的評價，盛弘持股比例占7%，因明達醫股價下跌認列業外損失所致。

新冠疫情在台灣政府有效控制下並未擴大，盛弘主要業務以國內的醫療服務為主，醫藥流通事業部所受的影響較小、在健康管理部門在短期內受到疫情些許影響，然而健檢及健康管理屬於剛性需求，因此目前在台灣疫情受控且民眾活動陸續解禁的情況下，下半年起整體營運有機會逐步拉升。

(時報資訊)