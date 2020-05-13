「海山鷹」高級教練機

為了提供將上003型航母服役的駕駛相關訓練，中航工業貴飛公司已改裝了教練-9高級教練機。貴飛3月說，海軍版教練-9「海山鷹」已完成，並公佈了它與航母的示意圖。

而據《觀察者網》報導，微信公眾號「貴飛公司」5月13日說，貴飛改進研製的「海山鷹」12日在貴州安順機場試飛成功。

「海山鷹」是由教9「山鷹」為基礎，改裝而成的海軍型教練機，已經大批列裝中方海軍艦載機部隊。而飛行員藉由陸上機場訓練，體驗艦載機著艦的特殊程式和操縱方式，可減少殲-15戰機頻繁用於起降訓練所帶來的消耗。

這次試飛的改良型「海山鷹」取消了垂尾根部，還有與模擬著艦訓練無關的減速傘倉，同時在翼尖加裝蚌殼式減速板。分析指出，這改進思路和俄羅斯蘇-25UTG艦載教練機一樣，都針對著艦訓練進行了改進設計。而翼尖減速板的設計也使它進一步加寬了機翼，提高了展弦比，提升了低空低速性能。根據目前的試飛照片來看，由於它仍未安裝Y形著艦尾鉤，因此無法實現攔阻著艦。

此外，分析認為，從貴飛發佈的文案可推測，「海山鷹」改良型目前還是一款岸基訓練的驗證機，是貴飛在海軍艦載航空兵部隊加以試用後，利用包括FTC-2000G修改設計等技術累積，對原有型號的集中改進。而它的出現，為後續研發安裝Y型著艦鉤的「海山鷹」正式版進一步奠定了基礎。

目前中方海軍航空兵仍缺乏一款能攔阻著艦的高級艦載教練機，從平臺性能來說，海軍艦載航空兵無疑更傾向使用比艦載山鷹領先整整一代的艦載獵鷹。然而，比起神龍見首不見尾的「海獵鷹」，「海山鷹」的進度似乎更快一點。不過，對海軍航空兵而言，唯有到洪都的艦載教練機平臺正式亮相後，雙鷹之爭才能真正結束。

(中時電子報)