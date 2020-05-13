總統蔡英文的第二個任期即將於5月20日就職，33個婦女團體今天發起聲明，希望民進黨政府能在未來四年實現蔡英文總統33項性別政見的承諾，包括內閣任一性別比例不低於三分之一；修憲增加不分區立委席次，並修法將地方選舉「1／4婦女保障名額」改為「1／3性別比例原則」；建議「婦女國是會議十年一期」，明年婦女節召開全國婦女國是會議，檢討改進性別主流化，擴大民間參與，強化性別智庫，地方政府設置性平專責辦公室。

婦團表示，行政院性平會現任委員的任期即將於今年6月30日截止，期望下屆性平委員組成能更具有各類弱勢群體之多元代表性。行政院多屆以來的性平委員多數來自都會區、知識精英、異性戀、漢人等主流身份，呈現出性平會多元代表性不足的問題，讓少數幾位委員重疊承擔多類的不利處境群體之邊緣代表性集於一身。建議中央與地方政府的性平會或婦權會應修改設置要點、委員遴聘資格，以廣納各類不利處境群體女性代表，使委員組成具有多元代表性。

婦團提及，總統蔡英文第一次競選總統時，曾提出「性別政策白皮書」含33項性別政見主張，其中，部門主管及民意代表等公職與委員會委員任一性別比例不低於三分之一。但現行內閣女性比例則大開時代倒車，從第一年10％微幅升至目前12％，提醒蔡英文第二任應完成實現性別政見，520就職的新內閣則應符合任一性別比例不低於三分之一。

婦團指出，2005修憲規定34席不分區立委當中「婦女不得低於二分之一」，僅佔所有113席立委的15％而已，但往往被黨內資深政治人物搶佔，不分區立委名額根本不足以分配給各類弱勢代表，減少弱勢參政的機會；呼籲蔡英文應盡快啟動修憲與國會改革，實現政治承諾，提案修憲增加不分區立委席次，不僅促進女性參政，又能提高國會的各類弱勢族群多元代表性及專業性。

婦團也建議，政府未來可「婦女國是會議十年一期」，在明年婦女節召開全國婦女國是會議，廣邀各地關切性別政策的民間團體與性別專家、各部會性別聯絡人、各縣市性平承辦人等提供意見，共同檢討性平機制、性平綱領、性別計畫、性別主流化等執行上的問題與改革建議，並將會議結論納入未來決策。

(中時 )