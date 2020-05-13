台灣投資環境甫登上排名世界第三，國際會議會展表現再傳捷報！「國際會議協會（以下簡稱ICCA）」12日公布最新「全球協會型國際會議統計報告（2019 Statistics Report）」，台灣以年度163場次名列亞洲第四，創5年來排名新高。

根據ICCA公布的2019年全球及亞洲會議排名資料，台灣整體表現除排名表現亮眼外，城市排名也多達13個城市舉辦符合ICCA標準的國際會議，遍及雙北、高雄、台中、新竹、台南、花蓮、屏東（墾丁）、嘉義、基隆、宜蘭、南投（日月潭）、苗栗等，展現台灣國際會議舉辦實力「遍地開花」。其中，台北更創下歷年新高，以101場較去年再提升1名，排名亞洲城市第5。

打造台灣成為國際會議最佳目的地的計畫，係由經濟部貿易局委託外貿協會執行的「MEET TAIWAN」，持續與地方政府共同合作，攜手建構會議軟硬體設施，以客製化輔導機制，協助國內公協學會及國際組織成功爭取國際會議來台。去年台灣計163場協會型國際會議主要類別在醫學、科技、科學會議等3大領域。

今年，受到COVID-19疫情影響，全球會議產業幾乎停擺且面臨前所未有的挑戰，更可預見疫情後的會議、展覽等商務活動模式都將改變。在這個持續變動、不確定的時期，「MEET TAIWAN計畫」除運用我國防疫有成的全球聲譽，透過正面形象宣傳並儲備產業能量，也將協助會議主辦單位導入數位科技的運用等創新作法，滿足日益多元會議型態及需求。

(工商 )