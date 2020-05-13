金門酒廠2020總統就職紀念酒之一的「自信勇敢ㄟ台灣人」。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒之一的「辣台妹金門高粱酒」。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒今（13）日華麗登場，7款以屢獲國際大獎的高粱酒液搭配典藏版酒瓶，主打「正港台灣人」精神的頂級紀念酒，呈現台灣的高度、氣度和國際能見度。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒之一。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒之一。（李金生攝）

金酒總經理楊駕人（右）表示，這次發行的7款總統副總統就職紀念酒各具特色，但均深具台灣精神，加上金門酒廠卓越釀酒工藝及坑道窖藏技術，可謂內外兼優，絕對值得珍藏。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒進入量產階段，將在520期間陸續上市。（李金生攝）

金門酒廠2020總統就職紀念酒今（13）日華麗登場，7款以屢獲國際大獎的高粱酒液搭配典藏版酒瓶，主打「正港台灣人」精神的頂級紀念酒，呈現台灣的高度、氣度和國際能見度，與國人一起迎向充滿希望的未來。

金酒今年推出的7款第15屆總統副總統就職紀念酒，包裝設計上不僅顛覆傳統風格，更饒富「台灣精神」，分別為討喜的Q版小英《520辣台妹》金門高粱酒、傳達台灣人志氣的《自信勇敢ㄟ台灣人》金門高粱酒、及祈願台灣諸事圓滿、人民安康和諧的《戰酒黑金龍》陳年金門高粱酒，清新、創意風格，令人耳目一新。

金酒總經理楊駕人表示，這次發行的7款總統副總統就職紀念酒各具特色，但均深具「台灣精神」，加上金門酒廠卓越釀酒工藝及坑道窖藏技術，可謂內外兼優，絕對值得珍藏。

7款酒品、價格、通路、上市日期和客服專線如下：0.75L-58度辣台妹金門高粱酒，650元（金酒直營門市／金門地區盤商）5／20前上市，客服：0800-033823。0.6L-38度辣台妹金門高粱酒，370元（金酒直營門市／味丹經銷）5／20前上市，客服：0800-033823／0800-61015。0.5L-46度戰酒黑金龍金門高粱酒，2180元（味丹經銷（全家便利商店）5／13預購，客服：0800-461015。0.75L-58度自信勇敢ㄟ台灣人金門高粱酒，650元（黑松經銷）5／20前上市，客服：0800-211080。0.7L-58度自信勇敢ㄟ台灣人金門高粱酒，1500元，（黑松經銷）5／20前上市，客服：0800-211080。0.6L-56度辣台妹金門高粱酒（精裝版），3675元（金酒直營門市／免稅店／ 便利商店）預計6月上市，客服：0800-033823。0.6L-56度辣台妹金門高粱酒（彩繪版）3675元（金酒直營門市／免稅店／便利商店）預計6月上市，客服：0800-033823。

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(中時 )