雖然美國在即將舉辦的世界衛生大會（WHA）中並未主動提案讓台灣參與，但在國內方面，不論是行政或國會上支持台灣的力道仍未減少。美國國會授權成立的「美中經濟與安全審查委員會」一份報告指出，大陸對世界衛生組織（WHO）施壓排擠台灣，限制WHO成員獲得公共衛生訊息，危害全球健康。

據《美國之音》報導指出，這份《北京的致命遊戲：疫情期間將臺灣排除在世衛之外的後果》報告指出，北京施壓WHO，讓世界無法獲得台灣疫情諮詢交流，這種行為這損害了全球健康，而WHO官員一直無視台灣交換有關病毒資訊和分享遏制病毒的最佳做法的請求。

報導指出，雖然台灣防疫成效全球矚目，也有美國支持，但在北京壓力下，即使台灣多次與WHO協商希望能參與「世界衛生大會」，但至今仍未受邀。報告指出，將台灣排除在WHO之外將，不僅危及台灣人民的健康，並限制WHO成員獲得重要的公共衛生資訊，進而危及全球健康。

報告表示，大陸對WHO的影響導致全球未能及時阻止新冠病毒的蔓延，台灣遭到世衛排除，也耽誤了成員國在疫情初期獲得正確的引導，「這些失誤造成的生命損失悲慘地提醒我們，WHO出於政治動機將台灣排除在外，從而損害了全球健康」。

雖然美國國務卿蓬佩奧6日表示，WHO秘書長譚德塞有權力對台發出邀請函，世界各國應該支持台灣參與今年的世衛大會；不過當我國國會議員關注美國是否會主動在WHA大會上讓我國參與，外交部長吳釗燮在立法院表示「很困難，尚未收到邀請函，而且美國今年也不會為我提案，仍是委請我友邦提案」。

(中時電子報)