林務局東勢林管處選種抓地性、抗旱佳的草類，鐵砧山北側崩塌地今年5月已冒出青綠生機。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台中大甲鐵砧山北側於921大地震後地層鬆動，加上地形、土壤等先天條件不佳，遇雨容易崩塌，2017年一場強降雨滑落6000立方米，超過3座標準游泳池水量，之後陸續發生小規模崩塌。林務局東勢林區管理處投入3300萬元治理，5年來大幅提升崩塌地穩定性，坡腹之植生復育也有明顯成效。

鐵砧山北側在921地震後，崩塌面積逐年擴大，廣達4000平方公尺。為保護中正公園、遊憩民眾及周邊農地等保全對象安全，東勢林區管理處自2015年至2019年分4期共投入3300萬辦理崩塌地治理工程，主要工法為採用現地卵礫石材料搭配高強度鋼材與箱籠施作系列式護坡。

鐵砧山北側邊坡原為光禿旱地，選種百喜草、類地毯草、本土芒草等抓地性、抗旱佳的草類，並撒播相思樹種子。東勢林管處長蕭崇仁說明，此工法不但可以穩固的保護邊坡、加速坡面排水、增加生物棲地，並可節省經費。

比對2019年11月整治完工後與2020年5月的照片，提供坡面穩定環境，坡腹植生復育狀況良好，初步展現治理成效。蕭崇仁建議坡頂相關主管單位台中市政府，應再持續檢視既有坡頂截排水設施是否能確實發揮功能，並確實改善，使中正公園之安全更有保障。

(中時 )