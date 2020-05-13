台北市長的柯文哲前年選舉，因募款帳戶透支，靠信貸支付選舉支出，背負2000萬元債務，根據監察院最新一期廉政專刊指出，柯文哲已結清所有債務，與前年12月28日財產申報相比，存款少了365萬餘元，目前帳戶有2081萬餘元。

監察院今天公布第161期廉政專刊，柯文哲與太太陳佩琪共同申報土地9筆、建物6筆，遍布在新竹市、台北市及澎湖縣，現金8萬164元，存款2081萬7713元，基金受益憑證223萬5797元。

與前年結束台北市長選舉後的財產申報比較，柯文哲的存款減少365萬1774元，基金受益憑證減少85萬2710元，短少原因可能是小女兒年滿20歲，不再需要申報。

柯文哲前年申報時，透露因參選連任的募款帳戶透支，靠信貸支付選舉支出，背負2000萬元債務，這一期申報財產時，在選舉補助款入帳號，已付清2000萬元借貸債務。

此外，國民黨主席江啟臣與太太劉姿伶共同申報土地10筆，建物6筆，坐落在台中市、台北市及新北市，存款1547萬1529元，基金受益憑證165萬7724 元，同時背負1734萬9191元債務，用於購置不動產及購買住宅貸款。此外，太太劉姿伶事業投資有2776萬5000元。

(中時 )