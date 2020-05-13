前空軍防空砲兵指揮部參謀長退役上校辛澎生退役後從事旅遊業，在友人引介下，與大陸情治單位人士見面，回台替其發展組織，並邀約前部屬，馬防部副指揮官吃飯，試圖遊說對方加入，一審遭判刑6個月，但檢方不服上訴，高院認為邀約吃飯與發展組織無關，今二審宣判大逆轉，辛澎生獲判無罪。

檢調查出，辛澎生於2007年擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長任內，在楊姓友人穿針引線下，接受旅遊招待前往韓國、印尼峇里島等地，並與大陸地區情治單位人士見面，遭吸收成共諜，回台為大陸情治單位發展共諜組織。

隔年，辛退伍後，邀約時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長的昔日謝姓舊部屬，於2009年間一同前往泰國普吉島旅遊，積極遊說拉攏謝加入，甚至兩度邀約謝員前往參觀上海市世界博覽會及赴馬來西亞度假旅遊。

但當時謝員正好在國防大學戰爭學院上校進修，自覺軍職身分敏感，並未成行，但其家人仍獲邀赴上海，事後並受贈禮品，之後，辛告訴謝「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，謝於是接受招待前往星馬旅遊，受贈禮品。

員地院也沒有提出相關旅遊款項明細，且「即便受招待也不等於發展組織」，因此認定罪證不足，改判辛和楊女無罪，全案可上訴。

(中時電子報)