又有不肖漁船想趁疫情嚴峻期間想透過走私私菸大撈一筆。海巡署宜蘭查緝隊於今日(13日)在富貴角北海域處查獲一艘走私漁船，在船上搜得約261,000包，市價高達新臺幣1,696萬5千元私菸。據了解，海巡署利用大數據和巡防區雷情系統共同整合搜索，鎖定走私船隻企圖私運菸品並從中牟取暴利，趁漁船即將進港之際，押往基隆碼頭進行盤查進，果然在船艙內起出大批私菸，全案依違反「菸酒管理法」移送主管機關裁處。

海巡署宜蘭查緝隊在走私漁船船艙內，搜獲的非法私菸。(海巡署提供)

海巡署宜蘭查緝隊在走私魚船上搜261,000包，市價高達1,600萬。(海巡署提供)

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊日前接獲情資，有私梟利用防疫期間，治安警力缺口，大量走私菸品，經過埋伏布線，在今(13日)在富貴角北方約58浬處海域，登檢我國籍「○○滿號」漁船，查獲走私菸品都寶品牌合計522箱(261,000包，市價約為新臺幣1,696萬5千元)，並當場逮捕陳姓船長、5名大陸漁工及1名印尼籍漁工詢後，將依違反「菸酒管理法」移送主管機關裁處。

據了解，查緝幹員運用大數據與巡防區雷情系統整合分析，進而鎖定陳嫌等人為牟取暴利，欲走私未遂私菸，在第二巡防區勤務統合下，宜蘭查緝隊與相關單位成立專案小組鍥而不捨追緝，於富貴角北方距岸58浬處緝獲「○○滿號」私運未遂菸品，經帶案至基隆港碼頭檢查清點。

海巡署表示，因現為防疫重點期間，該批走私菸品來源不明，首次運用新成立海巡偵蒐犬，利用犬隻靈敏嗅覺針對漁船密艙清查有無夾帶毒品外，另請疾病管制署專人執行漁船消毒及人員檢疫工作，以防制疫病入侵，提升查緝效能。

(中時電子報)