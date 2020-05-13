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監察院今天公布第161期廉政專刊，民進黨立委陳明文與太太廖素惠共同申報存款4383萬904元，與一年前申報的存款金額相比，激增2881萬餘元，同時背負2615萬4849元購置不動產的債務，比一年前增加1420萬餘元，收支相抵後，仍多出1461萬餘元收入。

繼去年滿不在乎的遺失300萬現金於高鐵上後，陳明文這次的財產暴增讓網友們恍然大悟，直說難怪掉了300萬元還可以這麼沒要沒緊，原來這對他而言都是小錢啊！

而且網友細看財產明細後發現，陳明文擁有多達54筆土地，其中6筆登記所有權人為陳明文，都坐落在嘉義縣朴子市，48筆屬廖素惠，散落在嘉義市、台北市、台中市；建物15棟，位於嘉義市與台中市，皆為廖素惠持有。讓網友笑說「難怪民進黨不敢打房」。

陳明文的財產暴增引來許多網友討論，表示「有台灣價值真好」、「相比韓國瑜真的庶民無誤啊」、「賣有台灣價值的珍奶應該很好賺」、「這是加入民進黨學理財術的年代」、「房產一個比一個多，還想立委會打房啊」、「台灣價值發大財」、「根本是台灣巴菲特，賺錢眼光神準」。

(中時電子報)