世界衛生組織（WHO）周二表示，一些療法似乎有助於減輕新冠肺炎的嚴重程度與縮短病期，該組織將繼續關注與進一步了解約4或5種最有希望成功的藥物。

全球新冠狀病毒感染人數已經突破420萬人，至少造成29萬人死亡。

世衛組織發言人Margaret Harris在記者會上表示，確實有一些療法在非常初期的研究中，似乎限制了新冠肺炎的嚴重程度與病期，但尚未出現任何可以殺死或阻止這個病毒的藥物。

世衛未具體說明展現初步療效的藥物，但美國生技藥廠吉利德科學（Gilead）已宣布其開發的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）有助改善新冠肺炎患者的病況。

美國食品及藥品管理局（FDA）5月初批准瑞德西韋作為新冠肺炎緊急療法後，美國衛生及公共服務部（HHS）宣布吉利德承諾未來6周捐贈美國約60.7萬劑瑞德西韋，將交由各州發放。

此外，吉利德宣布已授權印度與巴基斯坦5家學名藥廠生產瑞德西韋，並可在美國以外的127個國家銷售，且直到新冠肺炎不再列為全球大流行病，這些藥廠都不需要支付專利授權金。

(時報資訊)