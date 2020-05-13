民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村，5天前開車撞上騎機車的余姓鋼鐵廠員工，余男經搶救後仍在在昨天宣告不治，全案被依過失致死罪函送法辦，不過韓被控訴當下沒有公開坦承自己議員的身份，也疑似闖紅燈，韓13日前往靈堂上香，駁斥外界對他闖紅燈肇禍的指控。
韓賜村上午到死者靈堂致意，他接受媒體訪問時強調，他沒有酒駕，而在當時十字路口短秒數的黃燈，通行當中發生事故，沒有紅燈的問題，一切等待車禍的報告。
韓賜村事後接受本報訪問再度解釋，因為事情發生得很突然，從他的角度來看認為沒有闖紅燈，不過一切責任有待車禍報告釐清，肇事責任他絕對不會逃避，目前也不適合陳述太多，交由專家鑑定才是最正確的作法。
韓賜村說，這是無心的車禍，任誰都不願意發生這樣的遺憾，事發後這幾天，他一直與家屬保持聯繫，也很關心傷者的病況，會誠實面對，表達最大的歉意。據了解，韓賜村被依過失致死罪送辦，檢方借用小港分局當臨時偵查庭，訊問完韓後，諭令5萬元交保。
(中時 )
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