王醫師遺孀鄒鳳珠向總統府陳情，獲得蔡英文總統的親筆便籤回應。（鄒鳳珠提供／陳淑芬台中傳真）

王醫師遺孀鄒鳳珠日前帶著康乃馨北上總統府陳情。（鄒鳳珠提供／陳淑芬台中傳真）

中市王姓牙醫師命案，二審以凶嫌賴男罹患思覺失調症，仍維持無期徒刑判決。王醫師遺孀鄒鳳珠日前北上總統府陳情，獲總統蔡英文親筆回信允諾，將強化對精神病患的照顧，改進司法制度及法制。鄒鳳珠回應13日表示，希望這次真的可以改變，被害人的犧牲和我們大家的努力及全民的期待才能有意義。

賴男在107年5月間持刀闖進中市1家牙醫診所，要找胞妹，竟怒砍傷2護士、殺死王姓牙醫師，法官以賴男罹患思覺失調症，一審依殺人罪判賴男無期徒刑，二審在今年4月29日維持原判，仍可上訴。

鄒鳳珠在5月8日北上前往總統府前陳情，她帶一束康乃馨、小卡片及陳情書，在大太陽底下站了30分鐘，並進入陳情室遞陳情書。鄒鳳珠在卡片上寫著「蔡總統，請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲，這個社會破了很多洞，請您盡速把他們都補起來！」。

鄒鳳珠在12日收到國內快捷信件，竟是蔡總統的親筆便籤，內文如下：「鄒女士：感謝您在陳情書，以及來府的口頭建言。這些建言來得及時，我於日前已邀請相關機關討論，並要求要儘速提出對案。我們思考的方向與您的建議方向，大致相符。希望您能走出失去王醫師的傷痛，和我們一起來努力，強化對精神病患的照顧，並改進司法制度，以及相關的法制，給予社會大眾更好的保護」。

「希望這次真的可以改變！」鄒鳳珠對於蔡總統的正向回應充滿期待，並感謝蔡總統的慈悲。她說，如此被害人的犧牲和我們大家的努力及全民的期待才能有意義。

(中時 )