目前仍處於訪商和選商的橋頭科學園區，在可行性規劃、以及都市計劃變更完成之後，環境影響評估已經進入二階環評，高雄都發局長林裕益13日表示，另外衍生的區內中崎農場使用爭議，也應妥善處理，完成之後，高雄市政府才能辦法啟動土地區段徵收作業。

橋頭科學園區預定地的範圍內，因有中崎農場用地，多位農位日前北上環保署抗議，希望政府能夠重新規劃，高雄都發局長林裕益13日指出，橋科園區中崎有機農場存廢爭議，早在去年就提醒中央，要?清楚，講明白。

他說，高雄橋頭新市鎮、以及淡海新市鎮，全國「唯二」，由中央的內政部營建署轄管的都市計畫區，科技部推動的「橋頭科學園區」，就位於中央管轄的高雄新市鎮都市計畫範圍內。

林裕益表示，橋科都市計畫變更，係中央內政部的權責，無須經高雄市都委會審議，內政部都委會逕為審議，並已於2019年10月29日審議通過。之後，中央從總統、副院長、部長、政務委員到營建署官員，頻頻到橋頭科園區預定地視察。

林裕益直言，當時，他一再提醒中央，趕快進行園區「可行性規劃」、「環境影響評估」提報審定、以及完成園區報編作業，高市府才能接續協助取得用地。

林裕益指出，去年更籲請中央，對於橋頭科學園區的環境影響評估等作業，應趕快公開對外「說清楚，講明白」，避免日後爭議事件的發生。

高雄都發局表示，園區的開發，必須三合一，「都市計劃變更」、「可行性規劃」、以及「環境影響評估」都必須齊備，高雄都發局才能接受內政部委託，進行土地區段徵收，取得橋頭科學園區用地。

(工商 )