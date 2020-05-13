高雄市長韓國瑜13日表示，高市府全力防疫的同時，也要想辦法振興經濟，他已要求經發局，研議使用促產基金5,000萬元，針對觀光、文化、商圈、以及夜市等領域，制定振興計畫，增加誘因，提振買氣，讓5,000萬元發揮最大效益。

高雄市長韓國瑜13日與經發局長伏和中、財政局長李樑堅、以及勞工局長王秋冬等局處首長，召開防疫暨紓困振興記者會，就「攤商紓困、商圈振興、稅務減免」三大層面，說明高雄這段期間以來的紓困振興方案。

韓國瑜指出，有高雄市民受到疫情衝擊，經濟陷入困境，讓他相當感嘆「莫忘世上苦人多」，雖然目前疫情看似已經稍微獲得控制，但高市府仍不能掉以輕心，必須全力讓經濟趕緊復甦。

韓國瑜表示，經濟冷冰冰、商業疲軟，百工百業都相當辛苦，高市府有責任帶頭振興經濟，因此，他已要求經發局，研議使用促產基金5000萬，針對觀光、文化、商圈、夜市等領域制定振興計畫，增加誘因提振買氣，讓5000萬元發揮最大效益。

高雄經發局長伏和中指出，從今年2月到4月，經發局針對41個公有市場租金減半措施，目前已經減收共660萬元、減輕4274名攤商負擔，這個措施，將持續到第一級疫情指揮中心開設結束次月，以減低攤商的營業損失與經營成本。

他說，經發局也投入600萬元，協助商圈進行改造跟行銷計畫，讓商圈做好準備，在振興經濟階段來臨時，能夠提高競爭力。

財政局長李樑堅指出，這段期間以來，不論在房屋稅、娛樂稅、地價稅等方面，都提出調降減徵、分期繳納、或是緩繳的方案，提供企業及一般市民紓困措施。

他說，財政局更推出六都首創的「中小企業紓困貸款利息補貼方案」，協調高雄銀行與8家公股銀行，就可以申請1年最高100萬元的利息補貼。

(工商 )