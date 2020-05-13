520內閣將有小幅人事異動，國民黨立委曾銘宗今在立法院經濟委員會詢問經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等6名閣員，是否已接到「留任電話」，結果無人舉手。

520內閣人事傳聞不斷，今天立法院經濟委員會審查前瞻基礎計畫預算籌編時，因邀集多位內閣閣員，曾銘宗特別邀請經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶、交通部長林佳龍、主計長朱澤民、科技部長陳良基等人上台。

曾銘宗說，他其實很肯定這幾位內閣閣員的表現，希望內閣調整後，這幾位都能獲得續任。因此，他就好奇地問說，請問最近你們是否有接到「留任電話」，有接到的請舉手，結果只見6位首長尷尬微笑，無人舉手。

曾銘宗進一步追問，「在內閣改組後，目前還不確定自己能不能留任的，請舉手」，結果除了主計長朱澤民之外，其餘紛紛舉手，讓曾銘宗直說「其他都不確定，所以只有主計長你確定留任嗎？」朱澤民趕緊上前解釋「我是說，沒有人跟我提到，我自己如果說會不會留任，我覺得會有點怪怪的。」等於6人都不確定己能否留任。

(中時 )