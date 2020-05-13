中橫健行首發團從梨山出發，由參山處長柯建興（左二）授旗，台灣觀光代言人喔熊組長全程見證打氣加油。（參山處提供／王文吉台中傳真）

中橫健行隊首發團徒步走到太魯閣，沿途峽谷峭壁，奇景美不勝收。（參山處提供／王文吉台中傳真）

為紀念中橫公路開通一甲子，參山國家風景區管理處復刻救國團自強活動「中橫健行隊」，報名首發團的旅遊作家段慧琳大讚「經典到不行」。參山處預告7月將再推出2梯次，分別是東勢到梨山3天2夜、梨山至太魯閣6天5夜，邀請熱血旅人挑戰「走過中橫，無所不能」！

中橫健行首發團9日從梨山出發，由於慈恩、洛韶2處山莊因防疫不開放住宿，部分行程改以車輛接駁，一行5男9女歷經4天3夜徒步健走，12日下午3點抵達終點太魯閣。參山處也在終點站太魯閣頒發健行完走紀念獎牌，有團員感動相擁而泣，歡呼聲中忘記汗水與兩腿痠痛。

報名首發團的旅遊作家段慧琳興奮地說，之前騎單車的時候車速很快，有很多景點都無法駐足欣賞，聽到這次中橫推出復刻版健行行程就很期待，果然中橫景色還真是美到不行，可以完成人生中壯舉，實現夢想很值得開心。

旅遊作家段慧琳報名中橫健行隊首發團，大讚「經典到不行」。（參山處提供／王文吉台中傳真）

中橫健行首發團挑戰梨山健行到太魯閣，5男9女征服一生必走的經典路線。（參山處提供／王文吉台中傳真）

中橫健行首發團挑戰梨山健行到太魯閣，5男9女征服一生必走的經典路線。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處長柯建興表示，打造中橫觀光新品牌是今年中橫觀光60的重要任務，參山處與救國團合作重現「中橫健行隊」，邀請年輕人傳承上一代的心情故事，挑戰一生必走的經典路線。

中橫健行首發團挑戰梨山健行到太魯閣，5男9女征服一生必走的經典路線。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處推出中橫一甲子3梯次中橫健行，包含「東勢至谷關」及「梨山至太魯閣」，其中橫越觀雲山莊、慈恩、洛韶、天祥等太魯閣峽谷路段，一般需耗時6天5夜並行走68公里。

(中時 )