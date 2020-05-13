黃敬平上午在組改小組會議中開直播，進而怒砸椅子。（摘自黃敬平直播）

黃敬平上午在組改小組會議中開直播，進而怒砸椅子。（摘自黃敬平直播）

國民黨改革委員會「組織改造小組」上午召開第五次會議，會中爆發衝突。兼任中常委的桃園市議員黃敬平在會中全程直播，且與部分委員意見不同，指責對方反改革，引發反彈，黃敬平暴怒摔椅子、飆粗話，嗆其他委員，之後先行退場，仍在場外直播抒發意見，強調國民黨中常委選舉很骯髒、齷齪，若不改革，鬼才要加入國民黨。黃的暴衝行為，引發黨內極大爭議。

國民黨改委會「組改小組」今天上午10時開第5次會議，由於對黨職選舉採直選或間接選舉，與會委員紛紛提出修正動議，委員各有意見，主張黨員直選中央委員、中常委的黃敬平一開始就直播，表示質疑部分委員兼中常委身分，提出間接選舉是圖利自己，不應有所提案。

儘管童惠珍、鄧治平等多位委員陸續提醒主席呂學樟，也勸黃開直播的作法不妥，還有曾文培不滿而先退席，不過呂學樟並未強力制止黃直播。黃則一再強調前幾次都有人故意向媒體放話帶風向，修理黨中央及組發會，與其如此，不如開誠布公讓媒體自己看，否則難道組改小組有不可告人之事？

其他委員都不贊成黃直播，提醒第一次會議就決議所有委員不對外發言會議內容，由召集人呂學樟、副召集人童惠珍及黃健豪對外說明，不過黃仍表示很抱歉，他的個性就是這樣，堅持繼續直播。

在黃「力抗眾議」後，中途休息20分鐘，復會後完成組織架構討論，到12點多要進行選制討論時，前組發會主委張雅屏再度提醒呂學樟「有人開直播衝流量，對其他有粉絲群的委員不公平，也對其他委員不尊重」，呂學樟也勸黃「內部會議不宜直播，好像掀屁股給大家看」，黃敬平則以選制採黨員選舉或間接選舉，手指著張雅屏嗆聲，拍桌怒罵、摔椅子、飆粗口，呂學樟才斥喝要黃出去，另位中常委謝坤宏也趨前勸解，黃因而退席，不過仍在會場外開直播。

黃敬平在直播中，向呂學樟、童惠珍致歉，表示他已忍了三個星期了，這次一次發洩出來「好爽」，他可以不幹組改委員，也不打算再選中常委，被開除黨籍也沒關係，出席改委會的車馬費及便當他都不要，黨已到此地步，哪能再來吃香喝辣領出席費，但國民黨不能不改革，否則以現在中常委選舉可綁票換票、一票3萬元的骯髒齷齪，再不改革，鬼才要加入國民黨，至於摔壞的椅子及麥克風，他會負責賠償。

(中時 )