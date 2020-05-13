種苗改良繁殖場自民國106年設置「山城農業休閒旅遊平臺」，透過社群結合臺中山城休閒區，除共同行銷在地周年農業休閒產業，讓民眾更加瞭解臺中山城地區獨特的農業休閒旅遊及地方文化活動外，還打造臺中山城周年花廊道。時值春夏之季，臺中山城地區正是雪白桐花盛開、螢火蟲飛舞時，也是最浪漫的季節之一，把握時間尋訪春夏之際的山城之美吧！

種苗場表示，每年4月至5月為桐花盛開時節，無論是一簇簇在樹梢猶如新娘捧花的桐花，或是翩翩落下的桐花雪，皆吸引人駐足觀賞，流連忘返。如果想賞桐，可以拜訪臺中山城太平區頭汴坑的茅埔仙女瀑布、新社區抽藤坑休閒農業區及東勢林場等地，皆為拍網美照和打卡的好地點。

至於可愛的螢火蟲，因為對生長環境的要求甚高，素來為重要的生態指標，棲地具有水質良好、無污染且無光害的特色，東勢軟埤坑螢火蟲復育區恰好提供了優質的生態環境，而同位處東勢區的梨之鄉休閒農業區，也有鮮為人知的賞螢秘境，想要親眼看見成千上萬隻螢火蟲「提著燈籠相親」的盛況，一定要好好安排一趟追「螢」之旅喔！此外，種苗場也提醒，帶回滿滿回憶的同時，也請不要將螢火蟲帶回家。

臺中大山城地區除了生產優質的農產品外，更具備豐富的觀光資源，如新社花海、梅花季、櫻花季等活動，都吸引眾多人潮造訪，夏季則是避暑的好所在，可以體驗採果之樂，享受沁涼的山城風光。這些周年的旅遊行程，可以讓人全年暢遊、慢活山城，絕對玩不膩。種苗場提醒，出遊時也別忘了依防疫規範做好個人防護。

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