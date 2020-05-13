陳立農預告發片〈我夢見你〉。

5月10號上午10:03，環球音樂的所有社交平臺發佈了一段視覺預告片，一個充滿創意的角錐體勾勒出了CLN標誌，最後出現「coming soon」字樣，預告片發佈後，傳奇星娛樂官方臉書轉發並寫道：「百變定義，全新成長。陳立農全新首張個人專輯蓄勢待發，共同見證！」預告了陳立農的全新首張個人專輯即將正式跟大家見面！隨後環球音樂揭曉了陳立農全新前導單曲〈我夢見你〉做為專輯正式發行前的第一波驚喜，將於5月14日進行百大電台首播， 5月15日0點〈我夢見你〉將在同步數位上線，10點03分歌曲MV也將跟大家見面。

陳立農去年11月19日正式簽約Universal Music環球音樂，就開始籌備個人的首張專輯，今年初他也在自己的社交平台透露籌備新專輯的資訊，比如：錄音、練舞、拍攝等。即使在疫情期間，陳立農也沒有暫停新專輯的工作，暖心的他更不忘提醒大家做好防護、保重身體。他表示：「我和公司團隊籌備已久的全新專輯快來了，很興奮、很緊張，不知道你會不會喜歡，但卻是我用心真心喜愛的每一首歌。」再加上已經曝光的神秘角錐體視覺預告片，所有信號都指向這次農農將會以全新的姿態衝擊華語樂壇。預告片裡的「CLN coming soon」字樣，雖然沒有寫出明確的時間，但大家能夠感受到他已經做好準備，蓄勢待發。鑲嵌在角錐體裡的「CLN」，似乎傳遞出全新音樂作品涵蓋了不同的音樂風格、讓大家看到更多面的陳立農。

陳立農即將推出全新單曲〈我夢見你〉。環球音樂提供

(中時 )