美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier）2016年跟團到北韓旅行，期間因涉嫌竊取宣傳海報被捕，拘留17個月後獲釋，但在關押期間腦受到嚴重損傷昏迷，返回美國僅6天就身亡。雖然法院在日前已判北韓須賠償5億（約新台幣150億），但並沒有實質的支付賠償金機制；男大生父母因此向法院提出申請，取得北韓在美國被凍結的資產，近日結果出爐。

根據《美國之音》報導，溫畢爾2016年在羊角島國際飯店涉嫌竊取印有北韓最高領導人姓名的海報，被判勞改15年；沒想到短短2個月，溫畢爾在獄中開始出現精神狀況，之後陷入昏迷、腦缺氧，2017年以植物人的狀態被釋放，返回美國僅6天就過世。

溫畢爾的父母每次出庭情緒都很激動。

外界普遍認為，溫畢爾在獄中遭受酷刑。對此北韓嚴正否認，指溫畢爾會昏迷是因為肉毒桿菌中毒和安眠藥所致。不過美國法醫相驗後，並沒有在溫畢爾體內發現肉毒桿菌，身上也沒有施虐痕跡。

美國聯邦法院2018年12月宣判，北韓政府犯下劫持人質、非法拘留、酷刑和殺害等罪，因此必須賠償溫畢爾父母5億元（約新台幣150億元）賠償金。由於沒有實質規範北韓支付賠償金的管道，溫畢爾父母向法院提出動議，內容提及，摩根大通（JPMorgan Chase）保留了北韓大部分資產，約有1757萬美元，富國銀行（Wells Fargo）擁有301萬美元，紐約梅隆（New York Mellon）則擁有321萬美元，總計2300萬美元（約新台幣6.9億元）。

經過審理後，華盛頓美國地方法院批准了保護令，要求這3家銀行披露北韓凍結資產帳戶的信息，其中包括持有人的姓名和地址以及每個帳戶的確切金額。不過律師表示，法院的判決，並不意味著溫畢爾父母可以保證收到這筆錢，因為中間牽涉非常多因素，包括是否需要第三方介入帳戶等。

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(中時電子報)