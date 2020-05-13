日前美國參議院一致通過S.249號法案，要求美國國務卿制定一項政策，讓台灣能重獲世衛觀察員的身分。今美國眾議院外委會更透過推特推文重申支持台灣參與世衛。台灣制憲基金會呼籲，我國立法院應作出正式決議或聲明，向國際社會正式表達以「台灣」為名加入世衛的決心。

台灣制憲基金會執行長林宜正強調，以「台灣」知名進軍世衛，一方面是呼應國際友人對於台灣的支持，二方面以民意為基礎，做為行政部門進行國際出擊的堅強後盾。

日前外交部表示將以重獲「WHA觀察員」身分為目標，並認為「中華台北不代表一中原則」，對此台灣制憲基金會期待外交部應有更積極的態度與作為。林宜正表示，外交部應體察台灣民意，當今絕大多數台灣人希望以「台灣」為名行走於國際社會，國際友人亦多以「台灣」相稱，外交部不應自我設限，背離台灣民意。

林宜正指出，完全能夠體會台灣外交處境艱難與外交從業人員的辛勞。然而，在外交策略上，台灣可以表現更為大方。並且應該認知到長期以「中華台北」為名行走於社會，無益於國家正常化進程。

台灣制憲基金會強調，唯有制定一部符合台灣現狀的新憲法，才能讓台灣名實相符，讓台灣真正成為「台灣」。

(中時 )