民進黨蔡英文總統將在520第二任就職演說，闡述治理國政新規劃，對於黨內有聲音尋求蔡總統在520後，行使總統大赦、特赦職權，將「前總統陳水扁放出來，重獲無罪之身」，也有媒體報導指出，蔡總統與總統府祕書長陳菊及幕僚均協商此事，但目前未獲證實、也未獲明確回應。

據《民視新聞》今(13日)報導，民進黨立委劉世芳、陳亭妃均指出，特赦、大赦權是《憲法》賦予總統職權，「因扁案在黨內及社會上已有諸多討論，且議論已久，有部分民眾認為在民進黨高票連任，已有民意基礎，因此現時特赦阿扁，已是適當時機」。

劉世芳解釋，過去陳菊秘書長擔任過高雄市長，阿扁前總統也住在高雄，不少南部鄉親多年來都認為，「阿扁是被迫害的」，也都翼望蔡總統能特設阿扁，此次蔡總統連任挾極高的民意基礎，相信會獲民眾支持，但她強調，此事是總統職權，對於蔡總統決定，她都尊重。報導還指出，據傳總統府已收到許多特赦扁總統案，蔡總統也就此事進行過討論。

事實上這幾年也陸續有綠委在黨內提案要特赦阿扁，2017年民進黨立委許智傑就曾在廣播節目表示，當年「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」就已在民進黨全代會提案特赦扁，當時570多位黨代表，有509位參與連署，連署率高達8成多，給身為黨主席的蔡英文不小壓力，但後來未獲通過。

阿扁則在去年2019年5月20日，在臉書「新勇哥物語」表示，針對特赦一案，提及蔡總統曾說「不會讓阿扁孤單，這是大家要一起做的事，不是總統有權利就能做」，「結果10年來不聞不問，總統有權不做卻推給法律與社會，這是總統不赦扁的藉口」。

(中時電子報)