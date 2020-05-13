經濟部日前已規劃，會對受疫情衝擊嚴重的艱困企業加碼減免水電費，如今隨夏月電費即將啟動，為協助各行業挺過危機，是否也將延緩夏月電費實施？經濟部長沈榮津持否定態度說，針對受疫情衝擊產業已給予電價折扣，如果沒受疫情影響的產業也能搭便車省電費，不只會增加台電財務負擔，也有公平性問題。

目前政府因應疫情衝擊，對內需型服務業提供水電費減免，營業額減少達15％企業，水費及低壓用戶電費打9折；營業額衰退50％以上的企業，均打7折。

而隨著夏季到來，根據台電發布資料顯示，每年6月1日起啟動夏月電價收費後，一般住家非夏月平均用電為291度，夏月期間平均為408度；經換算後，夏月平均電費比非夏月多出415元。

如今，隨著新冠肺炎疫情對經濟造成衝擊，經濟部是否考慮延緩夏月電費的實施？經濟部長沈榮津說，針對營業額因疫情影響而衰退15％、50％的產業，台電已經給予電價上的折扣；如果現在又取消夏月電費，對受困產業進行加碼補貼，但也會讓沒受疫情影響的產業搭便車省電費，增加台電財務負擔，也會有公平性的問題。

(中時 )