大家平時一定看了不少的古裝劇，在古裝劇中人們付錢一般會使用銀子，不管是官差還是一般民眾，大家彷彿身上帶了很多的銀子。顧客們吃完飯以後就會掏出銀子給老闆這些銀子，但銀子留下就走，店小二怎麼知道客人付的飯錢夠不夠？其實，古代人支付銅錢就能完成絕大多數的日常交易，而有錢人才會使用銀子，因此，電視劇中拿的出銀子的人是絕對不會欺騙店家。

我們使用的貨幣都有不同的面額，可是這些銀子卻沒有一定的定額，每個銀子的重量可能都不一樣，那麼老闆、店員是怎麼確定客人付夠了錢呢？其實電視劇中的情節多少有些不合理，因為中國古代的銀子並沒有那麼多，中國古代商業發展的非常早，為了方便貿易，人們發明了許多的貨幣，不同時期有不同的貨幣，小老百姓一般使用銅錢，一枚銅錢大概相當於現在的一塊錢。

古代人平時買東西的時候都會使用銅錢，但支付大額度的交易時這些銅錢就不管用了，此時必須要用更加貴重的貨幣來進行交易，官方選擇了使用金子和銀子這兩種金屬，一兩重的銀子大概相當於2千個銅錢，所以銀子的價值非常高，而古代人在餐廳的消費不會太高，因此使用銅錢就能完成絕大多數的交易。

銀子本來就是一種比較稀有的貴金屬，能夠拿出銀子的人必然能夠支付足夠的飯錢，明清時期的一兩銀子相當於2、3千枚銅錢，一般人去外面買東西的時候絕對不會使用這種貴金屬，只有那些非常有錢的人才會使用銀子，電視劇中能掏的出銀子的人絕對不會坑店家，所以店小二才會表現得如此高興。

古代人的消費並不高，他們一頓飯最多幾十個銅錢，能夠拿出銀子的都是不缺錢的人，店小二看到客人掏出銀子的時候一般都不會多加干涉，因為這錠銀子能吃好幾十頓飯了，餐廳老闆根本不擔心自己會虧錢。

(旺報 )