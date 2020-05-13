韓賜村撞死人遭送法辦 死因出爐為腦顱損傷 13:262020/05/13 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村，日前疑似開車闖紅燈撞上騎乘機車的余姓民眾，余男經過搶救後仍然不治。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村，日前疑似開車闖紅燈撞上騎乘機車的余姓民眾，余男經過搶救後仍然不治，檢察官13日在余男自宅進行相驗，檢方初步認定余男是車禍導致顱腦損傷，胸腹鈍挫傷致死，檢方將韓賜村依過失致死罪送辦，最終諭令5萬元交保。 (中時 ) #致死 #過失 #檢方 #高雄 #相驗 #高雄 #韓賜村 #過失致死 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓秀廚藝操灰搭 陳鴻上菜神救援 00:482020/05/09 高雄屏東澎 罷韓多半不會過！網揭高雄人真實想法..意外比陳菊好？ 13:192020/05/09 政治 罷韓成功會不會參選？蔡壁如：應該不會 12:412020/05/10 政治 單親爸欠租金單落跑 開門驚見「垃圾山」 14:572020/05/11 社會 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 08:122020/05/12 政治 韓國瑜沒變 網勸高雄人：其實不該罷韓… 10:122020/05/12 政治 反制罷韓 韓粉號召：6／6重現貪吃蛇盛況 14:012020/05/12 政治 高雄巿議員疑闖紅燈 騎士5天後宣告不治 08:122020/05/13 社會 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ 09:002020/05/13 政治 韓賜村赴死者靈堂 駁斥闖紅燈指控 12:562020/05/13 社會 社會熱門新聞 酒店停業失依靠 女公關慘淪私娼 遇白嫖不敢報警 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 金寶駙馬沈軾榮傳與女高管「不正常」 老董許勝雄震怒拔婿 - 社會 雙載馬尾妹穿小丁丁露圓臀 他緊跟護送22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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