民進黨高雄市議會黨團總召韓賜村，日前疑似開車闖紅燈撞上騎乘機車的余姓民眾，余男經過搶救後仍然不治，檢察官13日在余男自宅進行相驗，檢方初步認定余男是車禍導致顱腦損傷，胸腹鈍挫傷致死，檢方將韓賜村依過失致死罪送辦，最終諭令5萬元交保。

(中時 )