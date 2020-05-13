(5/13 13:38更新)全球社群平台龍頭Facebook(臉書)稍早前被發現進入粉絲團(Pages)、社團(Groups)時都發現一片空白，僅出現「Sorry, something went wrong」的錯誤提示。對此，經查發現僅出現在「經典版Facebook」介面之中，只要使用者暫時切換到「新版Facebook」就可以暫時解決，事實上並不會造成太大困擾。至於為何會發生此原因，Facebook方面回應正在了解當中。

稍早前 Facebook 被發現，進入粉絲團、社團都出現錯誤訊息，無法顯示完整資訊。然而上述況僅發生在使用「經典版Faceboook」介面時，並且進入粉絲團、社團時才會發生，使用經典版 Facebook 介面瀏覽動態消息(News Feed)的話，不會有任何問題。而切換成「新版Facebook」介面(FB5)的話，粉絲團、社團都仍能夠順利使用。由於 Facebook 日前在透過官網向全球用戶宣布推出全新 Facebook.com 介面的消息，這是否是本次舊版(經典版)Facebook 首頁出現問題的原因之一，仍待 Facebook 方面正式回應。

在Facebook使用經典版Facebook介面時，經查稍早前出現社團、粉絲團都無法進入的情況。不過在使用新版畫面時，不會出現問題。(摘自Facebook)

Down detector 網站並沒有記錄到 Facebook 網站服務出現當機情況，研判本次問題可能僅影響極小範圍地區。(摘自Down detector)

經過了解，在 PTT 的八卦版、即時通訊版中，都沒有發現網友抱怨使用 Facebook 時出現上述報告的情況。在《Down detector》網站中，Facebook 的服務狀況也都是穩定，Facebook 官方 Twitter 也沒有發出任何有關服務當機的訊息。因此，就此判斷上述情況很可能僅在小範圍地區發生。至於究竟是何原因造成，仍須等候 Facebook 給予說明。

(科技)