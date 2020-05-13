高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，時力立委王婉諭在8日於臉書發文，表示力挺罷韓，並呼籲高雄人記得回家投票。全國公務人員協會榮譽理事長李來希上午在臉書痛批，王婉諭踩著自己女兒的頭顱往上竄，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧？」李來希也呼籲，王婉諭回到自己的初衷。

李來希在臉書發文表示，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。韓市長跟她有仇嗎？韓市長阻礙她立法保護類似小燈泡事件的發生嗎？還給小燈泡公道的訴訟還在進行，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書怒轟立委王婉瑜挺罷韓，是將女兒的頭顱踢到高雄。（資料照／姚志平攝）

李來希也質疑，「為什麼跑到高雄，高雄古名稱「打狗」，難不成亂棒打狗，就只是圖個爽字嗎？用小燈泡的「慘」案換來的權勢與富貴，請問能維持多久？回家吧！回到屬於妳原來的初衷！」

據了解，李來希之所以抓狂，主要是王婉諭8日在臉書發文表示，「月6號回家投票，我支持罷免韓國瑜。近來除了防疫紓困之外，最大的新聞之一，就是韓市長聲請停止「罷免」，遭到駁回。

王婉諭說，高雄市政府為了阻止罷免投票無所不用其極，施壓投開票所的出借、限制宣傳活動或看板懸掛，甚至是一再規避議會監督。即使前幾天召開臨時會，高雄市府還是限制議員的個人發言。雖然黃捷高雄市議員已經盡量跟我學習超語速rap的技巧，仍然無法質詢到韓市長；另一位優秀的高雄市議員林于凱高雄市議員，也同樣無法行使應有的職權。

王婉諭強調，對於這種不適任的民選首長，我支持人民行使自己的公民權，站出來投票。提醒各位高雄朋友，今天晚上12點過後，就可以訂購6月5日的高鐵票囉！六月六日星期六，高雄人記得回家投票！

(中時電子報)