前彰化縣田尾鄉長莊仁舜涉嫌藉職務之便，洩漏投標廠商資料，收取工程回扣款35萬元，被高等法院台中分院判刑10年9個月，併科罰金200萬元，沒收犯罪所得30萬元。監院昨天召開審查會，以11比0，全數通過監委高鳳仙、李月德提案，彈劾莊仁舜，全案移送公懲會審理。

監委高鳳仙、李月德指出，莊仁舜利用田尾鄉公所發包公用工程的機會，洩漏投標廠商資料予許忠、推由許忠遊說廠商不為投標或不為價格競爭、收受許忠向得標廠商收取的工程回扣款35萬元等行為，經法院判決成立洩密、妨害投標、收取回扣等罪，應執行有期徒刑10年9月在案，重創公務員的廉潔形象。

監委說明彈劾理由，指莊仁舜與許忠關係密切，許忠是其與投標廠商之間的聯繫管道。莊仁舜為讓特定廠商得標，於101年7月31日「田尾園藝特定區V-5景觀路燈及道路安全設施工程」標案截止投標後，向承辦採購發包的總務人員取得投標廠商資料，並洩露給許忠，由許忠與另2家投標廠商協議，將於後續開標的標案不投標或不為價格競爭。

監委表示，莊仁舜行為觸犯刑法第132條第1項的公務員洩漏國防以外的秘密消息罪，以及政府採購法第87條第4項、第6項的妨害投標未遂罪，台中高分院也對其判處有期徒刑8月在案，核有重大違失。

監委說，莊仁舜推由許忠尋找內定廠商投標「田尾園藝特定區IV-1號道路景觀路燈及步道安全設施工程」標案，並要求內定的廠商給付回扣，並洩漏投標廠商資料，莊仁舜在收取新台幣35萬元回扣後，將其中5萬元分配給許忠。

監委指出，莊仁舜行為觸犯刑法公務員洩漏國防以外的秘密消息罪，以及貪污治罪條例的經辦公用工程收取回扣罪，台中高分院也為相同認定，判處莊仁舜有期徒刑10年4月，核有嚴重違失。

(中時 )