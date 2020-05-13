原子邦妮發佈新單曲〈無眠之夜〉，找來許久未在歌壇露面的爵士女伶彭靖惠獻聲。曾入圍金曲獎最佳女歌手的彭靖惠，嗓音溫暖豐厚極富個人魅力，作品多為爵士，巴薩諾瓦，時常活躍於阿根廷探戈界，但近年淡出歌壇，原子邦妮找來彭靖惠「出山」讓人驚艷，在電台訪問中，DJ吳建恆也不諱言「牌很大耶！怎麼找來的！！？」也令許多歌迷重新聽到外號「彭小貓」的她再展美聲歌喉，感到驚喜萬分。

被問及為何可以找到彭靖惠合作，原子邦妮查查表示，兩人相識除了因為從前曾在同一家經紀公司是「師姐師妹」的關係，後來彭靖惠更進一步擔任櫻桃幫（查查擔任主唱）的配唱製作人，在數月密集工作下兩人也成為好友，查查也是彭靖惠婚禮時的伴娘，好交情一直延續至今。

要錄音製作「前輩級」重量級人物，原子邦妮事前也戰戰兢兢，但彭靖惠絲毫沒有巨星架子，到原子邦妮工作室一起工作錄音，然而一開金口唱完第一軌人聲，就讓兩位成員紅了眼眶，完全被自然的能量與深厚的歌唱功底給震攝。製作人羽承也表示，彭靖惠的嗓音語氣渾然天成，數位軟體幾乎派不上用場，反而一使用容易破壞原本的美感，也在當天被兩人奉為完全不用修整就很完美的「生化歌手」。

〈無眠之夜〉由三人共同創作完成，講述現代人時常發生的「失眠」現象，查查表示，回憶當初與彭靖惠相識的時光，大家都還有許多年少的憂慮和失眠狀態，再配合這次由彭靖惠率先給出的靈感字句，很快便有了這次失眠和對抗憂鬱的主題，期盼不用過度執著於社會價值帶來的「完美追求」，而是該正視自我的「完整」。希望這首歌曲，能夠陪伴所有受到失眠所苦的朋友，能夠找回快樂的自己，也擁有完好的睡眠。〈無眠之夜〉收錄於原子邦妮最新電子專輯「在名為未來的波浪裡」，已全面數位實體上架。MV連結：https://youtu.be/5cCKVDDbkaM

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