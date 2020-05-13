桃園一名江姓女子（24歲）昨（13）日中午11時許，與先生、男性友人在省道台一線中壢往桃園方向行駛時，疑似車速過快失控撞上國光客運，小客車在馬路邊迴轉3圈才停止，警方獲報趕抵時，江女3人早已棄車逃逸，警方今（13）日已經與江女與2名男子取得聯繫，江女坦承肇事，並表示願意賠償，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方調查，昨日中午江女駕駛一輛白色小客車，由中壢往桃園方向行經中華路與育樂路口時，疑因失速撞上一旁國光客運，巨大的撞擊力道，讓小客車在路邊迴轉了3圈才停止，車內江女等人嚇壞了，連忙趕在警方抵達前棄車逃逸。

警方依車籍資料查出車主是江女父親，並循線找到江女，她向警方供稱，當時車子由她先生駕駛，車上還有一名男性友人共乘，車禍發生時3人全嚇傻，所幸3人都沒有受傷，是因為害怕才逃離現場，想先連繫家人與保險公司後，再到現場處理，目前江女等人已到案說明，警方將進一步釐清肇事原因，與後續賠償事宜。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)