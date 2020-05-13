觀光業紓困作業進度日前被總統蔡英文關切，經交通部調派人力支援觀光局後，交通部今日表示，單周增加23.78億元，紓困進度顯著提升，累積9日止，撥款逾30.74億元。觀光局後續維持審件速度，將已申請受理之合格案件，於申請當周核撥補貼。

受疫情影響，觀光產業的災情在「海嘯第一排」，交通部長林佳龍指示，優先協助第一線從業人員度過難關，紓困方案先挺企業3個月；不過截至5月初，因執行率不佳，引發林佳龍不滿，5月4日召開會議，會中敲定「簡化申請流程」、「協調人力調配支援觀光局審理紓困申請量能」、「授權觀光局逕行修正補助要點」。

據知情人士指出，營運補貼部分，因觀光產業過去三個月已是「關機」狀態，因此同意以「行業別」認定即可，免附其他證明文件；稅籍證明也予以簡化申辦及核對流程。

知情人士說，為加速已受理的案件核撥「清倉」，觀光局轄下全國共13處風管處均派員至局本部支援人力，組「紓困救援小組」，總投入人力達264位，日夜加班，上班時間受理申請，周末假日則專心審件，核撥績效大幅提升；另外像是：勞保投保紀錄、員工人事異動資料等，都需配合相關文件申辦的實務狀況，彈性調整為更便民的作業流程。

經過一周緊急動員，交通部透露最新辦理情況，在與業者權益最密切的營運與薪資補貼，截至5月9日止，累積撥款達30.74億元，單週增加23.78億元，較5月4日撥款數6.96億元，增加3.4倍。

(中時 )