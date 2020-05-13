【現場直播】中央流行疫情指揮中心，針對新冠肺炎舉行例行記者會。

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，累計國內已31天無本土病例。截至目前有440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，375人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內疫情趨穩，國人要做好防疫新生活，做好個人防疫，戴口罩、勤洗手，社區也做好清消，而各行業只要做好規範條件，就可以不受不受室內100人、室外500人的限制。

對於近來各行業開放營業引起的爭議，陳時中指出，外界有提到酒店及舞廳，但全國不只有這些行業，他再次重申，當初因為社區緊張，所以宣佈4月9日酒店及舞廳停業，另有些行業，若無法做到安全臨離，也因主動停業，感謝大家一起配合，所以有些業者是主動停業，有些是被動停業，現在宣佈各行業全面有條件開放，業者自己要遵守規範，地方主管單位也要負責這樣的監督工作，依據規範來做，地方政府有若些疑議，可與指揮中心討論，讓防疫做的更確實。

(中時電子報)