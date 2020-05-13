央行今標售2年期定存單(NCD)，金額400億元，投標倍數高達4.64倍，創歷史新高，得標加權平均利率再創歷史新低為0.347%。央行表示，投標倍數創高，而得標利率創低，代表市場對存單的需求強勁，同時市場資金也相對寬鬆。

新冠疫情仍未完全授控，金融市場劇烈震盪，市場仍彌漫恐慌情緒，各國政府均大力道祭出救市措施，美國聯準會除了降息外，更是啟動大規模購債計畫。市場資金寬鬆，再加上預期中長期利率恐仍有下跌風險，央行定存單成為金融機構資金避險兼保息的安全商品。

央行是從民國102年8月開始發行2年期定存單，累計到目前為止，存單未到期餘額為8800億元。

2年期存單標售對象包括銀行、票券公司和郵政公司。

央行對金融機構發行不同期限的定存單，為公開市場操作的方式之一，主要是調節市場資金以及因應金融機構資產配置需求。

央行今天標售2年期定存單400億元，得標利率跌破前次的0.391%，再寫下歷史新低紀錄，相較上次於4月中旬標售2年期定存單的得標利率再下滑4.4個基本點。此次2年期定存單吸引1856億元投標，投標倍數高達4.64倍，顯見市場對2年期存單的強勁需求。

(時報資訊)