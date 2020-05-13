MSCI於今日凌晨公布半年度的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成份股新增45檔，刪除34檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至478檔。新增市值前3大為中公教育、世紀華通及中國銀河。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自去年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，同時分成三個階段將中國A股的納入因子從5％逐步增加至20％，去年十一月底第三波調整生效的時間點，除了將納入因子進一步提高至20％外，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股佔新興市場指數的權重穩步提升。

觀察近期陸股市場表現，整體市場風險偏好已回升至2月底3月初，海外疫情爆發前的水準，預期疫情進入尾聲、經濟復甦加速，以及兩會即將召開，配合政府各項刺激政策陸續出台與貨幣政策寬鬆等，預期中國股市表現可望領先全球。然而短期內在海外疫情尚未來到轉折點前，仍會維持區間震盪走勢。

另一方面，從北上資金流向可以發現，A股入摩之後，外資淨流入時間居多，2019全年淨流入金額超過3500億元(人民幣，下同)，今年以來截至5月12日已淨流入超過426億元，全年預估仍可達2000億元以上，顯見A股市場已逐漸獲得國際資金青睞，成為資產配置不可或缺的一環。

以評價面來看，A股當前正處於全年的最佳配置窗口，價值投資時機展現，目前在政府積極的財政政策刺激下，一旦大陸經濟恢復動能，將帶動外資回流，A股走升趨勢將重啟。

中國官方近期各項政策出台，推動5G通信、半導體、AI、新能源汽車產業的決心與規劃明確，將帶動相關產業中長期成長趨勢，而MSCI A股ETF的持股中，上述產業類股佔比相對A50或上證50指數等都來的高，預料後續指數的反彈動能也較強。建議投資人可逢低長線佈局元大MSCI A股(00739)，同時可運用元大滬深2X(00637L)來增加投資效率，避免資本市場消化短期不確定性因素後，錯失參與市場反彈的投資機會。而短線行情震盪之際，可適時運用元大滬深反(00638R)作為資產保護部位。

(時報資訊)