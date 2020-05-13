北市捷運唭哩岸站附近12日晚間發生持刀砍人事件，楊姓男子因感情問題攜槍到王男家中找人，反被王男找來的郭姓男子等3人，持開山刀砍傷手掌，搶走隨身的背包，郭一度誤以為背包內有現金，不料只有1把改造槍枝、子彈11發，嚇得3人連同自己開山刀一併丟棄，警方案發後3小時逮捕郭等3人，並找到幕後王姓男子，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜罪等罪移請士林地檢署指揮偵辦。

捷運站旁男當街遭圍砍，凶手3人落網。(李文正翻攝)

警方昨晚上獲報，北投立農街發生揪眾鬥毆，28歲楊姓男子手掌遭開山刀砍殺，經送醫救治並無大礙。被害吳男稱，因王男介入他的家庭，昨天晚上10點多到王家，希望已婚的楊男不要介入他的感行，但王本人不在家，家中只有母親1人，王母打電話給兒子求救，王覺得遭侵門踏戶，立刻找來24歲郭男、24歲邱男、31歲阮男到場。

郭男等人一見面就拿出開山刀砍殺，逃跑過程羊的背包掉落路邊，郭以為裡面有現金，可償還積欠的6萬多元現金，撿起一看，赫見藏有1把改造手槍。

郭等3人逃逸並丟棄槍枝和開山刀等物，警方根據送醫的楊男說法，雙方透過臉書結識，除了感情問題，又有債務糾葛。警方循線查出持刀男子身分，並依強盜罪、妨害秩序等罪抓到3人，而被害的楊男現仍在醫院醫治，將依強砲彈刀管制條例送辦，幕後主使的王男，辯稱只有叫人到場，並沒指使傷人，已經依妨害秩序罪、傷害等罪法辦。

(中時 )