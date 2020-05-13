嘉義縣永慶高中高三生林佑弦獲總統教育獎，不畏逆境的勇敢精神讓校長蘇淵源（右）、教練莊富翔（左）都肯定。（呂妍庭攝）

林家4女3男，大姐林佩貞、二姐林姿綺、三哥林玄斌分別在2018年、2014年和2019年獲總統教育獎肯定。（嘉義家扶中心提供／呂妍庭嘉義傳真）

父母雙亡後，嘉義縣太保市林家7兄弟姐妹靠著舅舅夜市擺攤養大，日子雖然苦，兄弟姐妹很爭氣，認命卻勇敢面對逆境，繼大姐、二姐和三哥接連得到總統教育獎後，就讀永慶高中的老四林佑弦今也獲選總統教育獎，視哥哥為偶像的林佑弦很開心，說終於可以跟兄姐一樣去見總統了！

林家4女3男，大姐林佩貞、二姐林姿綺、三哥林玄斌分別在2018年、2014年和2019年獲總統教育獎肯定，高三的林佑炫今年也榜上有名，受訪時佑炫的喜悅之情溢於言表，但被問到父母走後，被迫依靠舅舅的過往，他雖面帶笑容說「過程很複雜」，神情仍隱約流露一股落寞。

林佑炫幼年時，因父親酗酒、家暴，父母離異，單親媽媽獨立扶養7個孩子，常常身兼多職，多重壓力下得了憂鬱症，幾年前輕生，當時才要升國中的林佑炫和兄弟姐妹一時難以接受，沒想到還沒走出喪母之慟，半年後又傳來父親病逝的消息，年紀漸長的7個孩子內心的沉重可想而知。

雖然遭遇令人同情，但林佑炫和兄姐從不屈服逆境，其中林家首位摘下總統教育獎是老二林姿綺，早在國中時期，林姿綺就得到全國角力錦標賽亞軍，同年獲總統教育獎，但為了家計，林佑炫高中畢業先踏入職場，去年才重返校園，考上吳鳳科技大學休閒運動管理系。

老大林佩貞是全盲生，2018年獲頒總統教育獎，今年3月也得到周大觀文教基金會熱愛生命獎，吹得一口好豎笛的林佩貞還是有證照的街頭藝人，當她到夜市演出時，弟妹們都會陪著她，讓她在陌生環境下能自在行動。至於老三林玄斌去年得到總統教育獎，和林佑炫一樣都是角力國手。

林佑炫說，考慮到家庭環境，他國中就選擇練角力，想賺獎金幫家裡減輕負擔，每天晨操、訓練和晚操從不缺席，終於在多項比賽得到名次，去年還在亞洲角力公開賽得到青少年組51公斤級銀牌，即將高中畢業的他，規畫念軍校，還說想挑戰自我，希望能當傘兵或特種部隊。

林佑炫透露，之前哥哥得總統教育獎，「我坐在台下看羨慕」，這回自己獲獎，「很開心、興奮」，期盼從軍後能快點存到錢幫家人買房子，由他來照顧舅舅、外婆和家人，「換我撐起這個家」。

(中時 )