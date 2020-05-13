全球PC市場今年第一季受新冠肺炎疫災拖累逢亂流，市場研調機構DIGITIMES Research調查指出，因生產端供貨進程受累，加上市場需求面之物流運輸與企業支出能力等不利因素，影響AIO PC（All-in-One）首季出貨量亦季減29.4％、降至214萬台。惟第二季可望因出貨遞延效益帶動整體出貨量彈升，蘋果（Apple）並可望將以強勁季增幅拉抬其占比來到全球第二大。

其中，全球前四大品牌廠分別為聯想（Lenovo）、惠普（HP）、蘋果及戴爾（Dell），各家出貨季減幅皆在兩位數。尤聯想在第一波爆發疫情的中國首當其衝，AIO PC出貨量季減幅達35％，另惠普與蘋果的走跌幅度則相對趨緩，但仍有27～29％左右的季衰退。

至於蘋果則可望在第二季出現出貨量強勁彈升走勢，拉抬其市占排名一舉衝上第二，成為各品牌表現最亮眼的業者。

(工商 )